Die Thüringer Landessprecherin der Grünen, Ann-Sophie Bohm, und ihr Ehemann wehren sich gegen eine anonyme Anzeige wegen Kindeswohlgefährdung. Es geht um ihr sechs Monate altes Baby. Die jungen Eltern, die beide Stadträte in Weimar sind, hatten den Säugling zur Stadtratssitzung am 16. Juni mitgenommen. Das missfiel offenbar einem oder einer Unbekannten, der oder die per Livestream das Geschehen verfolgte.