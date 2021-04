Die Stadt Weimar hat Versammlungen der Querdenker-Bewegung am Sonnabend untersagt. Die drei Kundgebungen waren für den Nachmittag des 1. Mai am Amtsgericht unweit des Hauptbahnhofs angemeldet worden, wo ein Familienrichter die Maskenpflicht im Schulunterricht für zwei Weimarer Schüler per Eilentscheidungen aufgehoben hatte.

Stadt verweist auf massive Mobilisierung im Internet

Zur Begründung für das Verbot erklärte die Stadtverwaltung, die Kundgebungen könnten die öffentliche Sicherheit oder Ordnung unmittelbar gefährden. Dafür sprächen die Gewalterfahrungen bei vorangegangenen Anti-Corona-Demonstrationen in anderen Städten sowie der teils eklatante Widerspruch zwischen den offiziell angemeldeten Personenzahlen und einer breit angelegten Mobilisierungskampagne im Internet, die eine Anreise von mehreren Tausend Personen in das Stadtgebiet erwarten lasse.

Außerdem sieht die Stadtverwaltung als Versammlungsbehörde eine hohe Gefahr, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Abstands- und Hygienevorgaben ignorierten. Erlaubt bleiben am Sonnabend angemeldete Veranstaltungen des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) und des Bürgerbündnisses gegen Rechts in der Weimarer Innenstadt.

Querdenker wähnen Unabhängigkeit der Justiz bedroht

Die Querdenken-Bewegung wollte am 1. Mai in Weimar am Amtsgericht "zum Gedenken an den Rechtsstaat und aus Protest gegen Übergriffe gegen die Unabhängigkeit der Justiz" demonstrieren. Damit prangern die Organisatoren das Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Erfurt an, das diese gegen den Weimarer Amtsrichter wegen Rechtsbeugung eingeleitet hat.

Das Ermittlungsverfahren schränkt den Richter in seiner Arbeit nicht ein. Er darf weiter Verfahren führen, Beschlüsse erlassen und Urteile fällen. Der Jurist hat mehrere ähnliche Klagen gegen Corona-Auflagen an Thüringer Schulen zugelassen, in denen er noch nicht entschieden hat. Vergleichbare Eilanträge beim Verwaltungsgericht Weimar wurden abgewiesen.