Öffentlicher Dienst Stiller Streik in Weimar nach Anschlag in München

19. Februar 2025, 13:08 Uhr

Nach dem Anschlag in München am vergangenen Donnerstag war es ein etwas anderer Streik: Ohne Musik und Trommmeln streikten am Mittwoch rund 200 Beschäftigte des Öffentlichen Dienstes aus mehreren Städten in Weimar. Sie fordern mehr Lohn von Bund und Kommunen.