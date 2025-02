Trümmer, wohin das Auge blickt: "Über zwei Millionen Gebäude", schätzt Aref Al-Swaidani, wurden während des Krieges in Syrien zerstört. Diese Bilder ließen ihn schon lange nicht mehr los, der Krieg in der Ukraine und die großen Erdbeben in der Türkei und Syrien machten seine Forschung zu klimaneutralem Bauen und Zementersatz immer wichtiger.

Professor Al-Swaidani kann es kaum erwarten, in sein Land zurückzukehren und mit dem Wiederaufbau durchzustarten. Die Voraussetzungen für ein großflächiges Recycling seien günstig. Anders als in westlichen Ländern wurden in Syrien vor allem Ziegel verbaut, ohne Asbestbelastung oder Verbundstoffe. In fünf bis zehn Jahren, schätzt er, wäre das mit den mobilen Recyclingeinheiten zu schaffen.