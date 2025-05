Auszubildende des dritten Lehrjahres der Evangelischen Pflegeschule hüllten sich in Kleider aus dem Mittelalter bis in die Neuzeit und präsentierten in einer besonderen Modenschau die Pflege-Kleidung im Wandel der Zeit. Damals war die Tracht Erkennbarkeit, Zugehörigkeit, Bekenntnis, Abgrenzung und Schutz, heißt es vom Klinikum. Doch es geht an diesem Tag nicht nur ums Feiern.