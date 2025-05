In Weimar spüren viele Tagesmütter die Auswirkungen der niedrigen Geburtenzahlen hautnah. Im vergangenen Jahr wurden dort nur 367 Kinder geboren - eine Zahl, die zeigt, dass die Kinderarmut in der Region wächst. Für die Tagesmütter bedeutet das vor allem: weniger Kinder, weniger Einkommen und eine unsichere Zukunft.

Auf dem Theaterplatz in Weimar herrscht am Dienstag lebhaftes Treiben. Anke Schuchardt und ihre Kolleginnen bereiten Tische mit Mal- und Bastelsachen vor. Sie sind Teil der bundesweiten "Aktionswoche Kindertagespflege" und möchten auf die aktuelle Lage aufmerksam machen. Denn viele Tagesmütter in Weimar haben deutlich weniger Kinder, als sie eigentlich betreuen könnten - und müssten.