Nach dem Testspiel in Weimar am Mittwochabend drohen Eintracht Frankfurt Konsequenzen. Der Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) ermittelt, weil der Bundesligist einen erst 14-jährigen Spieler eingesetzt haben soll.

Jugendspieler Niko Ilicevic kam in dieser Woche laut DFB sowohl beim 14:0 beim FSV Geislitz als auch beim 7:1 in Weimar für die Hessen zum Einsatz und erzielte dabei jeweils ein Tor.

In der DFB-Jugendordnung heißt es unter Paragraph 6: "Junioren/Juniorinnen dürfen grundsätzlich nicht in einer Herren- bzw. Frauen-Mannschaft spielen." Werde dagegen verstoßen, drohen dem Verein Sanktionen. Es gibt eine Reihe von Ausnahmen - von 14-Jährigen ist allerdings nicht die Rede.

Eintrachts Sportvorstand Markus Krösche äußerte sich am Donnerstag bei einer Pressekonferenz dazu: "Sicherlich ist es so, dass wir bei den Regularien nicht wirklich auf dem Schirm hatten, dass das auch für Freundschaftsspiele gilt. Das ist meine Verantwortung und die übernehme ich auch. Das ist mir durchgerutscht, darf in dem Fall nicht passieren."

Mit einem deutlichen Auswärtssieg hatte sich die SG Eintracht Frankfurt in Weimar am Mittwoch in die Sommerpause verabschiedet. Unter den Augen von 5.000 Zuschauern, darunter zahlreichen Fans aus der Mainmetropole, gingen die Hessen fünf Minuten nach Anstoß durch Igor Matanovic in Führung. Die Weimarer hielten über die ganze erste Halbzeit gut mit, dennoch erhöhte SGE-Spieler Metehan Yildrim in der 20. Spielminute auf 2:0.