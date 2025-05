Testspiel Bundesliga-Feeling auf dem Lindenberg: Alle Infos zum Spiel Weimar gegen Eintracht Frankfurt

21. Mai 2025, 13:35 Uhr

Der SC 1903 Weimar empfängt am Mittwoch, den 21. Mai, die Eintracht aus der Mainmetropole zu einem Testspiel. Während es für Weimar in der kommenden Saison in der Thüringer Landesklasse unter anderem gegen den SV Eintracht Eisenberg und den VfR Bad Lobenstein geht, können die Frankfurter in der Champions League auf Gegner wie den FC Liverpool oder Real Madrid hoffen. Alle Infos zum ungleichen Duell.