Gesellschaftskritische Themen, popkulturell aufbereitet – so lassen sich die Arbeiten von Mona Vojacek Koper und Henrike Commichau beschreiben. Zusammen bilden die beiden das Theaterduo " hashtagmonike ". Zuletzt haben sie mehrere Jahre am Theaterhaus Jena gearbeitet, aktuell sind sie frei unterwegs. Normalerweise machen sie beides: inszenieren und spielen. Bei "Princess Island" haben sie nur Regie geführt.

Das Stück haben die beiden ausgebildeten Schauspielerinnen gemeinsam mit den Jugendlichen entlang der Idee entwickelt: Prinzessinnengeschichten, die in Grimms Märchen oder auch von Disney erzählt werden, mal mit Blick auf die eigenen Werte zu prüfen. Dass Dornröschen von einem fremden Prinzen im Schlaf geküsst wird, kam ihnen bei genauerem Hinsehen beispielsweise ziemlich seltsam vor, erzählt Co-Regisseurin Henrike Commichau. Zuerst hätten sie die Szene so nachgespielt, wie sie sei. "Und dann haben wir gemerkt, das ist problematisch und das wollen wir so auch nicht reproduzieren." Angeschlossen habe sich die Frage: Wie kann man den Beginn einer Beziehung – einer Freundschaft, einer Liebesbeziehung – schön erzählen?