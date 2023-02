Das Thüringenkolleg in Weimar ist eine staatliche Schule des Landes Thüringen. Erwachsene ab 18 Jahren können dort in einer zweijährigen Vollzeitausbildung das Abitur auf dem zweiten Bildungsweg erwerben. Bewerber müssen eine abgeschlossene Berufsausbildung, eine zweijährige Berufstätigkeit, einen Realschulabschluss oder einen gleichwertigen Abschluss vorweisen. Zudem muss eine Eignungsprüfung in den Fächern Deutsch und Mathematik absolviert werden.



Derzeit sind knapp 100 Schüler am Kolleg. Im Schnitt sind die Kollegiaten 24 Jahre alt. Das im Jahr 1991 gegründete Thüringenkolleg ist das einzige Kolleg seiner Art im Freistaat. Neben dem Standort in Weimar gibt es noch eine Außenstelle in Ilmenau.