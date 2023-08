Die im Weimarhallenteich in Weimar verendeten Fische sind nicht an einer Krankheit gestorben. Wie die Stadt am Mittwoch mitteilte, haben vorläufige Laborergebnisse das festgestellt. Demnach konnte das Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz keine Auffälligkeiten feststellen, die auf Parasiten, Viren oder Bakterien hindeuten.