Ein Trabantfahrer hat am Mittwoch in Weimar Polizisten in Staunen versetzt: Wie die lokale Polizeibehörde mitteilte, mussten die Beamten einen Kombi aus dem Verkehr ziehen. Der 55-jährige Fahrer hatte demnach sein Fahrzeug mit mehreren Fässern im Kofferraum und auf einem Anhänger beladen. Außerdem war sein DDR-Wagen mit einem Dachzelt ausgerüstet.