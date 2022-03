Das Gericht sprach am Donnerstag den heute 35-Jährigen unter anderem wegen sexuellen Missbrauchs von Schutzbefohlenen in 20 Fällen für schuldig. Insgesamt wurde er zu drei Jahren und zwei Monaten Haft verurteilt.

"So schwer hatte es die Kammer nicht mehr. Die Taten sind rechtskräftig festgestellt worden", sagte in der neuen Verhandlung der Vorsitzende Richter Holger Pröbstel. Man habe alle Taten zugrunde gelegt, die auch der BGH festgestellt hatte. Eine große Anzahl von Fällen wurde im neuen Verfahren nicht berücksichtigt, um Betroffenen nicht zuzumuten, noch einmal aussagen zu müssen. Die Gesamtstrafe sei zwar etwas niedriger, bei den Einzelstrafen habe man aber kaum feststellen können, warum sie unter "die eh schon niedrigen Strafen" gehen sollten. In dem Fall wurde damit bisher insgesamt vier Jahre lang verhandelt.