13:03 Uhr | Spenden werden zwischengelagert

An einer Sammelstelle in Zamość werden die Spenden zwischengelagert und am morgigen Dienstag weiter in die Ukraine gebracht. Die 13 Tonnen Hilfsgüter aus Thüringen - warten nun auf ihre Weiterreise, die für Dienstag geplant ist. Es handelt sich um Lebensmittel, Hygieneartikel, Decken, Schlafsäcke, Beatmungstechnik, Infusionen, Antibiotika, Schmerzmittel und Notfallmedikamente.

Die Spenden werden in Zamość zwischengelagert und am Dienstag weiter in die Ukraine gebracht. Bildrechte: MDR/Conny Mauroner

Die 16-köpfige Weimarer Gruppe hat sich nun eine Pause verdient. Der Stadtpräsident von Zamość lädt die Gruppe zum Mittagessen ein.

10.58 Uhr | Hilfstransport erreicht Zamość

Am Vormittag erreicht der Konvoi aus Weimar die Partnerstadt Zamość. MDR-Reporterin Conny Mauroner berichtet: "Wir sind etwas früh und warten in der Sonne auf unsere Einweisung." Sie schreibt, es sei bedrückend, unterwegs die Militärkonvois und Hubschrauber in der Luft zu sehen. "Unvorstellbar, was wenige Kilometer weiter passiert."

Am Wochenende hatten laut offiziellen ukrainischen Angaben russische Raketen den Militärübungsplatz Jaworiw getroffen - etwa 80 Kilometer vom polnischen Zamość entfernt. Dabei sollen 35 Menschen getötet worden sein.

In Zamość angekommen warten die Helfer aus Weimar auf weitere Anweisungen. Bildrechte: MDR/Conny Mauroner

8:04 Uhr | Noch 150 Kilometer bis Zamość

Letzte Lagebesprechung: "Rund 150 km vor Zamość treffen wir auf den Tross aus Weimar", berichtet Reporterin Conny Mauroner. Zwei Lkw der Feuerwehr und vier Kleintransporter samt 12 Mann Besatzung. Nächster Stopp: Partnerstadt Zamość.

An einer Tankstelle rund 150 Kilometer vor Zamość bespricht das Team aus Weimar letzte Details. Bildrechte: MDR/Conny Mauroner

Montag, 14. März,

6:20 Uhr | Hilfskonvoi unterwegs durch Polen

Am Montagmorgen hat das Auto mit MDR THÜRINGEN-Reporterin Conny Mauroner den Tross mit den zwei Lkw und vier Transportern voller Hilfsgüter eingeholt. "Wir sind bei Krakau, die Sonne geht auf", schreibt sie. Auch andere Hilfstransporte sind auf der Strecke unterwegs, selbst aus Spanien. Viele Anzeigetafeln an den Autobahnen leuchten blau-gelb und bekunden die Solidarität mit der Ukraine. Am Sonntagabend startete der Hilfstransport aus Weimar - Montagmorgen hatten die Transporter Krakau erreicht. Von dort sind es noch knapp vier Stunden bis Zamość. Bildrechte: MDR/Conny Mauroner

22 Uhr | MDR-Reporterin macht sich auf den Weg

"Am späten Sonntagabend machen auch wir uns auf den Weg", sagt MDR THÜRINGEN-Reporterin Conny Mauroner. "Mit dem Auto sind wir deutlich schneller, vor uns liegen 1.020 Kilometer. Montagmittag wollen wir unser Ziel erreicht haben."

Am Sonntag ist der Hilfstransport aus Weimar nach Zamość gestartet. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Sonntag, 13. März | Transporter mit Hilfsgütern starten in Richtung Polen

Mehrere Transporter und Lastwagen sind am Sonntagmorgen mit 13 Tonnen Hilfsgütern an Bord von Weimar aus in Richtung Zamość in Polen gestartet. In Weimars Partnerstadt, etwa 45 Kilometer entfernt von der Grenze zur Ukraine, kommen weiterhin viele Menschen an, die vor dem Krieg im Osten Europas flüchten.