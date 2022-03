Am Montagmorgen hat das Auto mit MDR THÜRINGEN-Reporterin Conny Mauroner den Tross mit den zwei Lkw und vier Transportern voller Hilfsgüter eingeholt. "Wir sind bei Krakau, die Sonne geht auf", schreibt sie. Auch andere Hilfstransporte sind auf der Strecke unterwegs, selbst aus Spanien. Viele Anzeigetafeln an den Autobahnen leuchten blau-gelb und bekunden die Solidarität mit der Ukraine.

Mehrere Transporter und Lastwagen sind am Sonntagmorgen mit 13 Tonnen Hilfsgütern an Bord von Weimar in Richtung Zamosc in Polen gestartet. In Weimars Partnerstadt, etwa 45 Kilometer entfernt von der Grenze zur Ukraine, kommen weiterhin viele Menschen an, die vor dem Krieg im Osten Europas flüchten.