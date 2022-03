Mehrere Transporter und Lastwagen sind am Sonntag mit 13 Tonnen Hilfsgütern an Bord von Weimar in Richtung Zamosc in Polen gestartet. In Weimars Partnerstadt, etwa 45 Kilometer entfernt von der Grenze zur Ukraine, kommen weiterhin viele Menschen an, die vor dem Krieg im Osten Europas flüchten.