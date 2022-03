Larisa informiert sich nicht nur über die offiziellen Kanäle. Über Telegram oder WhatsApp bekommt sie auch Nachrichten von Freunden vor Ort. Das hilft ihr sehr, sagt sie. Aber andererseits wühlt sie das auch auf.

Angst um den besten Freund in Moskau

Ihr bester Freund steht in Moskau kurz vor dem Ende seines Studiums und sie hat Angst, dass er eingezogen und in den Krieg geschickt wird. "Das ist schrecklich! Er ist ein Mensch, der nie in den Krieg ziehen würde. Nie! Das betrifft unsere ganze Generation. Wir haben darauf keinen Bock, sind nicht dazu bereit. Aber wenn sie ihn zwingen? Das ist schlimm!", sagt sie.

Es macht mich fertig, dass ich nicht einfach mal hinfliegen kann, wenn ich Sehnsucht habe. Larisa P.

Und auch wenn Larisa in Weimar sicher ist und sich wohl fühlt in der Stadt, bringt sie das in den nächsten Zwiespalt: "Ich mag Russland gern, ich mag die Menschen dort. Es gibt sehr viele kluge Menschen, viele Talente. Genauso in der Ukraine oder in Belarus. Ich vermisse das. Es macht mich fertig, dass ich nicht einfach mal hinfliegen kann, wenn ich Sehnsucht habe. Ich lebe, arbeite und studiere in Weimar, aber trotzdem bleibt Russland mein Heimatland. Und jetzt darf ich dort nicht sein wegen politischer Entscheidungen."

Kontrolle, Aggression und Spaltung statt Respekt