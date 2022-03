Sowjetischer Friedhof Weimar Der Sowjetischer Friedhof in Weimar wurde im Sommer 1945 für verstorbene Angehörige der Roten Armee angelegt. Auf dem Gelände im Park an der Ilm sind knapp 650 Soldaten und Offiziere beerdigt, die 1945/1946 im Krieg getötet wurden oder an den Folgen des Zweiten Weltkrieges gestorben sind.