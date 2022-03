Mittwoch, 16. März

0:45 Uhr | Eindrücke von der Grenze: "Hilfsbereitschaft ist riesig"

Auf der Heimreise zieht unsere Reporterin Conny Mauroner eine erste Bilanz der Hilfsaktion. Viele Eindrücke und Geschichten bleiben: "Zum Beispiel die zwei Hamburger, die an der Grenze auf die 3- und 10-jährigen Kinder des Cousins gewartet haben", schreibt sie. Die Eltern seien beide bei der ukrainischen Armee. Sie wollten ihre Kinder in Sicherheit wissen.

Oder aber die Geschichte von der jungen Frau, die ihr kleines Kind zu Bekannten nach Zamość gebracht hat, um selbst wieder zurück nach Kiew zu fahren. Dort wolle sie alten Menschen helfen, erzählte sie Conny Mauroner. Ebenfalls im Kopf bleiben ihr die Männer, die auf polnischer Seite auf eine Mitfahrgelegenheit in Richtung Ukraine gewartet haben.

Unsere MDR-Reporterin berichtet aber auch von einer riesigen Hilfsbereitschaft an der ukrainischen Grenze. "Transporter und Busse aus aller Welt waren da: Schweden, Spanien, Finnland, Portugal und viele aus Deutschland." Und auch in Thüringen ist die Spendenbereitschaft weiter hoch. In Weimar seien über 76.000 Euro gespendet worden, so OB Peter Kleine.

So viel, dasswir bereits einen nächsten Hilfstransport vorbereiten können. Peter Kleine, Oberbürgermeister von Weimar

18 Uhr | Spenden in Ukraine angekommen

Fast zehn Stunden waren Weimars Oberbürgermeister Peter Kleine und Prof. Reiner Oberbeck in der Ukraine, berichtet Reporterin Conny Mauroner. Persönlich haben sie die Thüringer Hilfsgüter an einen Ort geschafft, an dem sie gebraucht werden.

Unterwegs, so berichten sie, sind sie an zahlreichen Checkpoints und Stellungen vorbei gefahren. Sie haben aufgetürmte Reifenstapel, Panzersperren und Männer mit Maschinengewehren gesehen - Kriegsschäden glücklicherweise nicht.

Von Hand haben sie mit rund 40 Helfern etwa anderthalb Stunden lang den Lastwagen ausgeräumt. "Die Dankbarkeit war riesig", sagt OB Kleine. Im Krankenhaus gab es eine Führung. Dorthin wurden medizinische Geräte aus dem SRH Waldklinikum Gera geliefert. "An die richtige Stelle. Hier können sie sie gut gebrauchen", so der begleitende Arzt Oberbeck. Gegen 18 Uhr traten wir die Rückfahrt an.

Weimars Oberbürgermeister Peter Kleine (l.) und Prof. Reiner Oberbeck (r.) vom SRH-Waldklinikum in Gera haben die Spenden in die Ukraine gebracht. Bildrechte: MDR/Cornelia Mauroner

15 Uhr | 1.000 Flüchtlinge pro Tag

Am Nachmittag hat sich MDR THÜRINGEN-Reporterin Conny Mauroner die Erstaufnahmeeinrichtung in Zamość zeigen lassen. Täglich kommen hier etwa 1.000 ukrainische Flüchtlinge an, die sich zunächst registrieren lassen müssen. Viele werden direkt in andere Städte weiter geschickt oder bleiben für ein, zwei Nächte.

Täglich kommen rund 1.000 Flüchtlinge aus der Ukraine in Zamość an. Sie müssen sich hier zunächst registrieren. Bildrechte: MDR/Cornelia Mauroner

Untergebracht sind sie in der Turnhalle einer Schule. Dort schlafen fremde Menschen dicht gedrängt. Zwischendrin stehen Kinderbetten, Haustiere liegen auf dem Boden, beschreibt Conny Mauroner die Situation. Viele Flüchtlinge haben ihre Katzen und Hunde mitgenommen. Die angekommenen Menschen sehen müde und abgekämpft aus.

11 Uhr | Grenzübergang wird voller

Laut Conny Mauroner wird es immer voller am Grenzübergang. Jede Minute halten die Kleinbusse und lassen ukrainische Frauen sowie Kinder und ein paar wenige Männer raus. Manche haben ihre Haustiere mitgebracht. Ab und an gibt es freudige Wiedersehens-Szenen.

Immer wieder halten Kleinbusse, die weitere Flüchtlinge nach Polen bringen. Bildrechte: MDR/Cornelia Mauroner

10 Uhr | Hilfslaster stauen sich an Grenze

Der Hilfslaster, der von MDR THÜRINGEN begleitet wird, steht an der Grenze zur Ukraine und wartet darauf, dass er weiterfahren kann. Es sind so viele Lkw, die in die Ukraine einreisen wollen. Fast ununterbrochen kommen Conny Mauroner auch voll besetzte Kleinbusse entgegen. Sie bringen die Ukrainer zunächst nach Zamość. Von dort werden sie in alle Landesteile verteilt.

An der Grenze zur Ukraine selbst sei die Hilfsbereitschaft groß. Viele Organisationen aus aller Welt haben ihre Zelte aufgeschlagen und bieten warmes Essen, Kleidung und Spielsachen an. Auch Mitfahrgelegenheiten gibt es. Dennoch ist es ein trauriges Bild, wenn Frauen mit Kindern die Grenze überqueren, schreibt Conny Mauroner. Die Rollkoffer werden von Grenzbeamten aus Polen gezogen. Das schöne Wetter passt nicht recht zur Stimmung.

Grenzbeamte aus Polen ziehen die Rollkoffer der neu angekommenen Flüchtlinge. Bildrechte: MDR/Cornelia Mauroner

Dienstag, 15. März

7 Uhr | Von Polen in die Ukraine

Am Dienstag sollen die Hilfsgüter, die aus Weimar und Gera nach Zamość gebracht wurden, in die Ukraine geschafft werden. Ziel ist eine Stadt etwa 30 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt, berichtet MDR THÜRINGEN-Reporterin Conny Mauroner. Weimars Oberbürgermeister Peter Kleine und der ärztliche Direktor des SRK Klinikums Gera, Professor Reiner Oberbeck, werden den Transport begleiten.

"Klar ist es ein mulmiges Gefühl", sagte Kleine, "aber die Helfer vor Ort haben versichert, dass keine Gefahr besteht. Die Route ist sicher, sagen sie."

Wir haben so viel gespendet, das möchten wir dann auch selbst übergeben. Peter Kleine, Oberbürgermeister von Weimar

Weimars Oberbürgermeister Peter Kleine fährt am Dienstag mit über die Grenze in die Ukraine. Bildrechte: dpa

Zudem möchte Professor Oberbeck seinen Kollegen die medizinischen Geräte erklären, die mit an Bord sind. Der Rest des Weimarer-Teams bleibt auf polnischer Seite und versucht, möglichst nah an die Grenze zu kommen - nicht überall ist das möglich. "Wir wollen uns selbst ein Bild davon machen, wie viele Menschen dort in langen Schlangen stehen und nach Polen flüchten wollen", schreibt Conny Mauroner. 90 Prozent der Flüchtenden haben nach Angaben des Stadtpräsidenten von Zamość, Andrzej Wnuk, gesagt, zunächst in Polen bleiben zu wollen.