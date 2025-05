Ein Mann ist in die geschlossene Psychiatrie eingewiesen worden, nachdem er Dutzende Polizeieinsätze in der Landgemeinde Grammetal im Weimarer Land verursacht hat.

Der Mann war der Polizei zufolge in den vergangenen Monaten immer wieder aufgefallen. Mehr als 50 Polizei-Einsätze waren die Folge. So brach er in Häuser ein und belästigte die Bewohner, stahl Gegenstände aus einer Kirche und urinierte in der Öffentlichkeit.