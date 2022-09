Hochbeete vor dem Laden

Nun, wo die "Alte Feuerwache" umgebaut wird, haben sich die Ehrenamtler einen neuen Laden gesucht. Für kleines Geld konnten sie von Weimars städtischer Wohnungsgesellschaft Wohnstätte einen Laden in der Carl-August-Straße unweit des Bahnhofs mieten. "Die Lage ist perfekt. Wir werden wahrgenommen und gesehen. Wir sind nah am ÖPNV", so Barbara Klawonn, die sich seit Jahren ebenfalls für die "Schenke" im Vorstand engagiert. "Viel Ehrenamt, viel Freizeit gehen dafür drauf. Und das alles noch neben dem Job." Ein Blick in das Innere des Umsonstladens. Angenommen werden keine Möbel oder großen Gegenstände – das Geschäft ist zu klein geworden. Bildrechte: MDR/Conny Mauroner

15 Männer und Frauen helfen regelmäßig aus. Sie nehmen Gebrauchtes entgegen, sortieren und reparieren es. "Und dann wird es verschenkt. Unser Laden hat endlich den Namen Laden verdient. Wir haben große Regale, eine Theke, eine Umkleide und Küche", so Barbara Klawonn.

Inzwischen ist der Verein gemeinnützig geworden. "Das", sagt Stefan Doose, "gibt uns viel mehr Spielraum. Wir können Spendenquittungen ausstellen, was für viele Unternehmen attraktiv ist. Und wir sind Arbeitgeber geworden."

Seit einigen Monaten arbeitet Heike im Laden. Viele Jahre war die gelernte Verkäuferin arbeitslos. In der "Schenke" hat sie eine neue Aufgabe gefunden. Gefördert wird ihre Beschäftigung über das Jobcenter Weimar. Barbara Klawonn ist heilfroh, dass das geklappt hat. "Auch wenn es eine Menge Papierkram war. Heike hält uns Ehrenamtlern den Rücken frei. Sie ist durch nichts mehr zu ersetzen." Fünfzehn Ehrenamtler und eine Festangestellte arbeiten im Umsonstladen in Weimar - mehrsprachig. Bildrechte: MDR/Conny Mauroner

Auch straffällig gewordene Jugendliche leisten regelmäßig in der "Schenke" Sozialstunden ab. "Auch für die haben wir immer etwas zu tun." Ihr letztes Projekt war der Bau einiger Hochbeete vor der Tür. "Damit wir auch von außen gut aussehen."

Upcycling-Projekt geplant

Die "Schenke" ist Anlaufpunkt für viele Menschen. "Das hat nichts mit sozialen Schichten zu tun. Hier kommen alle her. Die, die umweltbewusst und nachhaltig leben möchten. Vor allem aber sind es Studenten, die ihre ersten Buden einrichten wollen", sagt Barbara Klawonn. Sie finden Geschirr, manchmal auch eine Lampe oder einen Toaster. Große Möbelstücke sind nicht erlaubt. Dafür ist das Ladenlokal zu klein.

Die Größe ist der Wermutstropfen in der Carl-August-Allee. Gern hätten die Macher mehr Platz. Sie bieten inzwischen Näh-Workshops an und wollen Upcycling-Projekte, bei denen Abfallprodukte oder nutzlose Stoffe in neuwertige Produkte verwandelt werden, starten.