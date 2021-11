Weimar Fünf Menschen bei Frontalzusammenstoß auf B7 schwer verletzt

In Weimar sind am Donnerstagabend bei einem Verkehrsunfall fünf Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, stießen auf der Bundesstraße 7 am Ortsausgang in Richtung Jena ein Pick-up und ein Transporter frontal zusammen. Vier der fünf Insassen des Transporters und der Fahrer des Pick-up wurden verletzt. Der Transporterfahrer musste von der Feuerwehr aus dem demolierten Fahrzeug geschnitten werden. Der Sachschaden wird auf rund 35.000 Euro geschätzt. An beiden Autos entstand Totalschaden. Die B7 waren wegen der Rettungsarbeiten drei Stunden gesperrt.

Die Straße war wegen der Rettungs- und Bergungsarbeiten nach dem Unfall mehrere Stunden gesperrt. Bildrechte: MDR/Johannes Krey