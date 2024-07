Bildrechte: IMAGO/CHROMORANGE

Sparpläne "Kultureller Verlust": Musikhochschule Weimar schließt Institut für Alte Musik

02. Juli 2024, 08:12 Uhr

Die Musikhochschule Weimar hat am Montag endgültig beschlossen, das Institut für Alte Musik aufzugeben. Grund dafür seien zu geringes Interesse an dem Studium und zu hohe Kosten. Vorab hatte es an den Plänen starke Kritik von Studierenden und internationalen Größen der Musikbranche gegeben.