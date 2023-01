Auflagen und Verbote der Stadtverwaltung von Weimar sowie der Leitung der Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora seien rechtswidrig gewesen, teilte das Verwaltungsgericht Weimar am Montag mit. Die noch nicht rechtskräftigen Urteile über Klagen zu den Veranstaltungen von 2019 ergingen demnach bereits im Dezember.

Die Gedenkstätte hätte kostenlose Führungen auf dem Lagergelände im Rahmen des geplanten Gedenkens erlauben müssen, so das Verwaltungsgericht. Die Gedenkstättenleitung habe dies mit der Begründung abgelehnt, dass die von der MLPD propagierten Ziele nicht mit dem Stiftungszweck vereinbar seien, die Gedenkstätten als Orte der Erinnerung an die dort begangenen Verbrechen zu bewahren.

Nach dem Urteil hätte die Stadtverwaltung die Gedenkveranstaltung überdies nicht von der Gedenkstätte an das Ernst-Thälmann-Denkmal unweit des Bahnhofs in Weimar verlegen lassen dürfen. Dies stelle einen Eingriff in die Versammlungsfreiheit darf, der nach Auffassung des Gerichts nur zulässig sei, wenn eine Störung der öffentlichen Ordnung droht.