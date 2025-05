Erstaunt stellte sie fest, dass sie auch mit Michael Jackson, Madonna und Co. aufgewachsen sind, also gar nicht anders als wir. "Aber natürlich haben sie auch noch andere Einflüsse, und das war einfach erst mal musikalisch spannend. Aber natürlich wollte ich auch ganz viel wissen über deren Lebensumfeld."

Schnell stellte sie fest, dass die etwa 30 Leute von Kica schon viel geschafft hatten mit dem Wenigen, das es dort gibt. "Das heißt, die haben sich schon eine Organisation aus dem Slum heraus aufgebaut, mit Künstlern, die sich einfach überlegt haben, ihr Talent zu benutzen, um anderen Menschen in ihre Kraft zu helfen."

Und es dauerte nicht lange, das gab Monika Herold den Lehrern der Kunstschule jede Woche online Unterricht. Schnell wurde ihr klar, dass die Schule viel zu wenig Instrumente hatte, um das Gelernte an die Kinder weiterzugeben.

Denn das konnten die Aktiven vor Ort trotz aller Energie nicht alleine stemmen. Und Anfang 2023 war Monika Herold schließlich das erste Mal selber vor Ort. "Die Leute sind unheimlich fit und schlau und talentiert. Und das war eine ganz große Freude, mit ihnen zu arbeiten." Am Ende, so sagt sie, habe sie genauso viel gelernt, wie sie selbst vermittelt hat. "Wir lernen hier einfach gegenseitig voneinander, und das ist auch etwas, was mich unheimlich bereichert."