Eigentlich sollte das ehemalige Funkhaus in der Humboldtstraße samt Nebengebäude am Donnerstag am Amtsgericht versteigert werden. Den Verkehrswert gibt das Gericht mit 1,6 Millionen Euro an. Bereits mehrfach war die Versteigerung nicht zustande gekommen. Sie wird von der Stadt und einem Weimarer Unternehmen betrieben. Bei beiden hat der Besitzer der Immobilie Außenstände.

Ein zum Großraumbüro umgebauter Sendesaal im Funkhaus Weimar (Archiv). Bildrechte: MDR