Seit Jahren verschwindet Ackerfläche in Deutschland – darin sind sich alle einig, auch wenn die Zahlen nicht ganz eindeutig sind: Zwar sank die Zahl von landwirtschaftlich genutzten Flächen insgesamt in Thüringen laut Statistischem Landesamt um fünf Prozent und insgesamt über 45.000 Hektar. Doch lässt sich nicht genau sagen, wie viel davon andere Nutzungsarten wie Weinplantagen oder auch landwirtschaftliche Gebäude beinhalten. Im Umkehrschluss ist also nicht eindeutig, wie viel genau an reiner Ackerfläche versiegelt wird.



Aus dem Thüringer Landwirtschaftsministerium heißt es, dass man weiter an einer "Netto-Null-Versiegelung" arbeite. Von den Kommunen werde verlangt, dass sie bei der Planung von neuem Bauland Flächeneinsparungen in den Blick nehmen. Darüber hinaus würden landwirtschaftliche Flächen durch Vorranggebiete in den Regionalplänen auch direkt gesichert. Doch wie sich im Fall Gelmeroda zeigt, können diese Vorranggebiete durch die Kommunen relativ leicht ausgehebelt werden.



Im Gespräch mit MDR THÜRINGEN wies Dr. Andreas Marx, Klimaforscher am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ) in Leipzig, darauf hin, dass bei der Versiegelung von landwirtschaftlichen Flächen oft Fehler begangen würden, während es wirksame Umweltmaßnahmen gäbe. So sei es zum Beispiel wichtig, dass Kommunen insbesondere auf eine effektive Flächenversickerung achteten, bei der das Regenwasser direkt unter der Oberfläche abgeleitet wird und flächenhaft versickern kann.