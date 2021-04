Laut Dillmann wird die wirtschaftliche Bilanz trotzdem nicht gut ausfallen. Inhaltlich habe sich die VHS aber in der Pandemie weiterentwickelt, vor allem im digitalen Bereich. "Es ist unglaublich, wie viele Menschen in dieser Zeit digitale Kompetenzen aufgebaut haben", ergänzt Sprecher Ralf Finke.

Die VHS hat sich dadurch völlig neue Zielgruppen erschlossen, die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen VHS wurde ausgebaut, neue Bündnisse sind entstanden. Und so ist sich Ulrich Dilmann sicher, dass viele digitale Angebote nach Corona bleiben und sogar noch ausgebaut werden. "Auch wenn natürlich das Analoge, die Kurse, die man hier im Haus besuchen kann, der Schwerpunkt bleiben wird", so Dillmann.

So wird es auch in diesem Jahr wieder eine "Sommer-VHS" geben, auch wenn bisher nicht klar ist, ob das Frühjahrssemester starten kann.

Mittels eines Kurses zu Stadtführungen von der VHS in Zusammenarbeit mit der weimar gmbh konnten die bisher rund 60 Weimarer Stadtführerinnen und Stadtführer sich über Zuwachs freuen. Elf Absolventinnen und Absolventen haben die Prüfungen im vergangenen Jahr bestanden, erstmals können jetzt auch Stadtführungen in leichter Sprache angeboten werden. Teile des Projektes "vhs inklusiv" wurden 2020 vollendet.

Audiosysteme für Hörgeschädigte, Blinde oder aber auch für mehrsprachige Kurse verbessern jetzt das barrierefreie Angebot der Volkshochschule. Es gab Sprach- und Integrationskurse, das Lerncafé der VHS in Weimar-West mit seinen Angeboten für Lese- und Schreibkompetenzen wurde gut angenommen und wird in diesem Jahr durch ein weiteres Lerncafé in Schöndorf ergänzt.