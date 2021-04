An der Waldorfschule in Weimar hat das Bildungsministerium Kontrollen der Corona-Regeln angekündigt. Das sagte Ministeriumssprecher Felix Knothe MDR THÜRINGEN. Die Maskenpflicht gelte für alle Schüler in Thüringen, auch für die von Schulen in freier Trägerschaft. Daher solle die Einhaltung der Regeln überprüft werden. Hintergrund sind Vorwürfe, dass Hygienevorschriften an der Waldorfschule missachtet würden. Zudem hätten einzelne Beschäftigte an Demonstrationen gegen Corona-Regeln teilgenommen.