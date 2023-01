Petra und Julia sitzen an diesem Nachmittag irgendwo in Weimar. Beide Frauen heißen eigentlich anders, wollen anonym bleiben. Aus Angst vor Repressalien. Ihre Kinder sind auf die Waldorfschule gegangen, sie selbst haben 2019 eine Elterninitiative gegründet, die aufarbeiten wollte, welche Fälle von Gewalt es in den vergangenen zehn Jahren tatsächlich an der Waldorfschule gegeben hat und welche Konsequenzen die Schulleitung daraus zog. Ihr Fazit passt in ein zusammengesetztes Wort: Aufklärungs-Simulation.