Astrid Rothe-Beinlich, Vorsitzende der Grünen-Landtagsfraktion Bildrechte: MDR/Holger John

Astrid Rothe-Beinlich will außerdem wissen, was es mit den so genannten Bonuszahlungen auf sich hat. Dabei soll es sich um nicht verbrauchte Personalmittel handeln, die am Jahresende an Lehrerinnen und Lehrer verteilt werden. Unklar sei allerdings, nach welchen Kriterien das passiere. Auch Fragen zur Qualifikation der Lehrer und zur Personalpolitik der Schule soll die Landesregierung jetzt beantworten.