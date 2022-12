Auch Verena Schweser hat wieder einmal Tüten gepackt. Auch sie engagiert sich seit Jahren. Die ehemalige Lehrerin hat Socken, Duschbad und Süßes liebevoll zusammengestellt und teilt es ebenfalls aus. Für die Bewohner des Obdachlosenheims ist der Gabentisch an diesem Tag reich gefüllt. Die Augen der Beschenkten strahlen, doch keiner von ihnen will sein Päckchen vor den anderen öffnen. Es ist interessant. Die Geschenke bleiben zu.

Auch meine Neugier wird nicht gestillt. Ich vermute Pullover, Gutscheine und Kosmetikartikel in den bunten Paketen. Es sind nicht die Wünsche, die auf den Wunschzetteln der Bewohner stehen. Die meisten von ihnen sehnen sich nach Normalität. So erzählen sie es. Sie wünschen sich Gesundheit und Zusammenhalt in der Familie. Das ist etwas, was ich an diesem Tag immer wieder höre.