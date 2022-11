Der Weihnachtsmarkt in Weimar findet diesmal vom 22. November 2022 bis zum 05. Januar 2023 statt. Nachdem der Weihnachtsmarkt im Vorjahr coronabedingt kurz nach der Eröffnung wieder schließen musste, gibt es dieses Jahr wieder Stände von Händlern, kulinarische Angebote und musikalisches Programm.

Nach Weihnachten wird der Weihnachtsmarkt am Theaterplatz und Marktplatz als Wintermarkt bis zum 5. Januar fortgeführt. Am Schillerplatz und Herderplatz bleibt der Markt bis zum 29. Dezember geöffnet.

Die Weihnachtstanne hat in Weimar eine lange Tradition. Bildrechte: dpa

Ab dem 1. Dezember startet die Aktion 24 Türen . Bei dem besonderen Adventskalender stellen Geschäfte und Orte in Weimar gemeinsam die Türchen da und bereiten weihnachtliche Aktionen für Jung und Alt vor.

Auch dieses Jahr heißt es wieder "Weimar on Ice", wenn die Eisbahn vor dem Deutschen Nationaltheater Weimar und dem Goethe-Schiller-Denkmal aufgebaut wird. Wegen der Energiekrise wird es diesmal eine Synthetikeisbahn sein, die ohne Kühlung auskommt. Der Veranstalter verspricht: "Sieht aus wie Eis, fühlt sich an wie Eis, ist aber kein Eis." Die Bahn hat täglich von 10 bis 21:30 Uhr geöffnet. Am 31. Dezember schließt sie um 18 Uhr.