Weihnachtsmärkte 2021 Nach einem Tag: Weimarer Weihnachtsmarkt muss schließen

Der Weihnachtsmarkt in Weimar muss nach nur einem Tag am Mittwoch, dem 24. November, um 18 Uhr dicht machen. Grund dafür ist die neue Landesverordnung, die die Weihnachtsmärkte untersagt. Die Eisbahn in der Innenstadt bleibt aber unter der 2G-Regel im Betrieb.