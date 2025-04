Bildrechte: IMAGO / Jacob Schröter

Gedenkveranstaltung in Weimar Altbundespräsident Wulff warnt vor Erstarken des Rechtspopulismus

06. April 2025, 13:59 Uhr

Am 11. April 1945 sind die NS-Konzentrationslager Buchenwald und Mittelbau-Dora durch US-Truppen befreit worden. Daran wurde und wird am Sonntag in Weimar erinnert - mit einer Festveranstaltung am Vormittag in der Weimarhalle und einem Gedenken am Nachmittag in der KZ-Gedenkstätte auf dem Ettersberg.