Das Haus der Frau von Stein in Weimar befindet sich wieder im Besitz der Stadt. Das teilte ein Sprecher des Rathauses am Montag mit. Ein entsprechendes Urteil des Landgerichts Erfurt konnte demnach vollzogen werden. Am Dienstag will die Stadt Einzelheiten bekanntgeben.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Hendrik Schmidt