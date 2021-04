Haben diese Fragen und Vorwürfe negative Auswirkungen auf das Ansehen der Justiz? Nein, sagen Politiker aus Regierung und Opposition – eher im Gegenteil. Justizminister Dirk Adams von den Grünen betont die Unabhängigkeit der Gerichte: "Über einen Beschluss wie in diesem Fall wird im Rahmen des Rechtswegs nach ganz formalen ordentlichen Verfahren entschieden, ob er Bestand hat, ob er zurücküberwiesen wird oder ob er aufgehoben wird."

Niemand müsse sich Sorgen, dass das Urteil überschnell aufgehoben werde, sagt Adams. Das sei ein gewöhnlicher Vorgang. Was die Anzeigen gegen den Richter betrifft, betont der Minister die Unschuldsvermutung.

So sieht das auch die justizpolitische Sprecherin der oppositionellen FDP-Fraktion im Landtag, Franziska Baum. An dem Fall werde deutlich, wie unabhängig die Justiz sei: "Das Justizsystem verlangt sowohl, dass es eine Unabhängigkeit des Richters an sich gibt, auch für Einzelmeinungen."