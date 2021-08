In Weimar wurde am Sonntag mit einer Jubiläumsveranstaltung die Gründung des "Weimarer Dreiecks" gefeiert. Seit 30 Jahren treffen sich die Außenminister Frankreichs, Polens und Deutschlands zu einem regelmäßigen Austausch. Dass das Gesprächsformat auch in Zukunft weiter leben soll, wurde am Sonntag deutlich.