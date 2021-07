In einem Schreiben begründet der 50-jährige Kranz den Wechsel damit, dass er sich stärker für Klimaschutz und Verkehrsentwicklung engagieren will. Außerdem wolle er sich deutlicher gegen Rechts und somit gegen die AfD abgrenzen. Kranz gehörte seit 2003 dem Bürgerbündnis "Weimarwerk" an. Die Legislatur des Weimarer Stadtrates endet turnusgemäß 2024.