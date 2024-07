In Weimar schließt ein weiteres Lokal sein Geschäft. Wie die Betreiber der "Weinbar" in der Humboldtstraße mitteilten, soll für den Laden im September Schluss sein. Bis Ende August seien Reservierungen möglich, danach werde der Keller leer getrunken, heißt es in einer Mitteilung in den sozialen Netzwerken.