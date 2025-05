Für die vorgeschlagenen Kindergärten gibt es laut Stadt maßgebliche Gründe, sie zu schließen. So gibt es am Goethepark einen Investitionsbedarf von rund einer Million Euro; noch höher - bei rund 1,8 Millionen Euro - liegt er beim Kindergarten "Benjamin Blümchen". In den Ortsteilen seien die Einrichtungen zum Teil seit Jahren nicht ausgelastet , heißt es.

Am Dienstag hatten in Weimar rund 500 Eltern gegen die geplanten Schließungen demonstriert. Weder Pädagogen noch Eltern seien bei den Planungen eingebunden worden, so die Kritik. Zudem wurden Zweifel laut an den von der Stadt vorgelegten Zahlen zur Belegung der Kindergärten.