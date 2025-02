Grünfelds sogenannte Effekten-Karte ist bis heute im Archiv, sie trägt das Einlieferungsdatum 26.1.1945 und vermerkt auch die Auschwitz-Nummer A 4406. Im "Kleinen Lager" fehlt es an allem: an Schlafplätzen, Wasser, Nahrung, Schuhwerk, warmer Kleidung, an Schüsseln und Löffeln. Allein in den Monaten Januar, Februar und März sterben in Buchenwald 6.000 Häftlinge an den Folgen des Hungers.

Endlich: Der Tag der Abrechnung

Im April 1945 ist die US-Army ist bis nach Thüringen vorgerückt, erreicht auch Weimar und den Ettersberg. Die Wachmannschaften vom KZ Buchenwald sind geflohen, etwa 21.000 Häftlinge befreit. Zu den Befreiten gehört Maxmilian Grünfeld. Der 16-Jährige sinnt auf Rache - und einige Tage später soll sich die Gelegenheit dazu ergeben.

Max berichtet, wie er im Lager zwei Jungen aus den Waldkarpaten findet, seiner Heimat. Ihnen erzählt er von der Prügel durch die SS - nur wenige Wochen zuvor in der Villa in der Windmühlenstraße, als ihn die Frau mit dem Kind auf dem Arm denunzierte. Max will Rache. "Ich konnte nicht von meiner Verbitterung und Rachlust lassen", schreibt er in seinem Buch "Measure of a man".

Bildrechte: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Martin Schutt

Ich hatte mir vorgenommen, nach Weimar zu gehen und sie zu töten. Die Jungs schworen mir Solidarität. Sie hatten die Hölle durchlebt und waren jetzt auch scharf darauf, zuzusehen, wie Gerechtigkeit walten würde. Wir konnten uns von den deutschen Waffen einige Maschinenpistolen schnappen, die von Häftlingen und den Amerikanern beschlagnahmt worden waren und nun als Haufen auf dem Appellplatz lagen. Wir verließen das Lager hinten durch den aufgeschnittenen Zaun - zu Fuß nach Weimar.

Max Grünfeld steht, mit Gewehr im Anschlag, am Villen-Eingang, klingelt und die Frau öffnet die Tür. Sie hält ein kleines Kind auf dem Arm und schreit: "Nicht schießen, nicht schießen!"

"Ein schönes Kind, eine schöne Frau - aber für mich war sie bösartig … Ich war noch nicht wieder Mensch", berichtete Grünfeld später. "Sie wusste, dass ich sie töten könnte - niemand war da, mich aufzuhalten. Ich hatte eine Waffe - sie wusste nicht, dass ich nicht schießen kann … Ich sah sie mit dem Baby auf dem Arm, und der Kamerad sagte zu mir auf Jiddisch: "Schieß sie, schieß sie, schieß sie!"

Großvaters Worte

Wenn Martin Greenfield - so nannte er sich, seit er in den 1950er-Jahren nach New York übergesiedelt war - von dieser Szene erzählte, dann kam immer sein Großvater aus Pawlowo ins Spiel. "Mein Großvater lehrte mich: Triffst du einen schlechten Menschen - versuche, ihn zu bessern!" Max Grünfeld wurde streng religiös erzogen.

Er senkt das Gewehr, schießt nicht. "Beim Anblick von Kind und Mutter wurde ich menschlich", sagte er. Max erinnert sich an den großen schwarzen Mercedes, der vor der Villa stand. Er will die Schlüssel. Als die Frau sich weigert, setzt er ihr den Gewehrlauf auf die Brust. Sie gibt ihm den Schlüssel, sagt aber nicht, wo der Wagen steht. Die Jungs finden den Mercedes, unter Heu versteckt in der Garage und fahren los. Die Wachen am Lagertor trauen ihren Augen nicht: Drei Jungs in Häftlingskluft, bewaffnet mit SS-Maschinenpistolen, kehren von einem unerlaubten Streifzug zurück - mit einem Nobelauto. Sie nehmen ihnen die Waffen weg.

Bildrechte: imago images/Reinhard Schultz