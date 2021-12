Als Christian Werner am 9. Dezember nach Hause kommt, will er wie gewohnt seinen Ofen anheizen. Doch der Qualm zieht nicht ab. Stattdessen verteilen sich die giftigen Dämpfe in der gesamten Wohnung. Handwerker haben im Auftrag seines Vermieters drei von vier Schornsteinen abgerissen. Die angeschlossenen Öfen sind nicht mehr nutzbar.