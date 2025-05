Es ist ein großer, heller Raum direkt neben dem Marktplatz. Ganze 126 Quadratmeter sind hier ab sofort für die Künstlerinnen von "Women Art Weimar" reserviert. So ganz können Larissa Böhler und Susen Reuter selbst noch nicht fassen, dass das hier jetzt hier ihre Galerie ist – denn die erste Idee kam vor gerade mal einem halben Jahr auf.

"Es fing im Prinzip im Dezember an, dass Larissa Böhler und ich zusammensaßen und uns bewusst wurde, dass es unter uns Künstlerinnen in Thüringen einen größeren Zusammenhalt und ein größeres Netzwerk braucht", erzählt Susen Reuter.

So ging es los mit der Idee ein Netzwerk zu gründen, eben nur für Frauen. Im Januar gab es einen ersten Stammtisch, kurz danach kam das Angebot, die Galeriefläche zu mieten. "Es musste eine Entscheidung getroffen werden – auch jede für sich. Bin ich bereit, kann ich das mit meinen Mitteln, auch zusätzlich noch eine Galerie mitzutragen", so Susen Reuter.

14 Frauen haben sich am Ende zusammengetan und die Produzentinnen-Galerie eröffnet. Zur ersten Ausstellung haben alle etwas beigetragen. Es ist ein bunter Mix, der hier zu sehen ist, denn die Künstlerinnen haben unterschiedliche Stile und nutzen ganz verschiedene Techniken.

Bunt flimmernde Halogenleuchten hängen neben bemoosten Keramikgefäßen, an den Wänden Textilkunst neben Gemälden.

Kuratorin Doris Weiland erläutert: "In der Malerei haben wir das gesamte Spektrum, von abstrakt bis gegenständlich. Und in der Plastik ist das ähnlich. Also ganz unterschiedliche Auffassungen von plastischen Arbeiten."