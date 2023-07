Der "Yiddish Summer Weimar" startet am Donnerstag. Veranstaltungen gibt es in ganz Thüringen. Bis zum 17. August finden fast 70 Konzerten und Vorträge statt, wie Kurator Andreas Schmitges in Erfurt sagte. Am Donnerstag spielt zum Beispiel das Ensemble Simkhat Hanefesh jiddische Lieder und jüdische Instrumentalmusik aus Renaissance und Barock in Eisenach.