Schicht für Schicht das Vergessen abtragen. "Luise. Archäologie eines Unrechts" heißt eine neue Fotoausstellung im Museum "Zwangsarbeit im Nationalsozialismus" in Weimar , die am Donnerstag in Anwesenheit des Fotografen Stefan Weger eröffnet worden ist. Mit der Ausstellung thematisiert Weger "Zwangsarbeit als Familiengeschichte".

Die Ausstellung "Luise. Archäologie eines Unrechts" zeigt einen tiefgehenden Einblick in die Verstrickungen individueller Schicksale während des Nationalsozialismus und regt zur Auseinandersetzung mit Fragen von Schuld und Verantwortung an.

Stefan Weger, geboren 1986 in Bremen, lebt und arbeitet als Dokumentarfotograf und Fotojournalist in Berlin. Er studierte Sozialwissenschaften, Wirtschaft und Politik sowie Fotografie an der Ostkreuzschule für Fotografie in Berlin.