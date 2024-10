Rund eine viertel Million Menschen haben am Wochenende den dreitägigen Zwiebelmarkt in Weimar besucht. Nach Angaben der Stadt waren das in etwa so viele wie im vergangenen Jahr. Die 371. Festausgabe sei überwiegend friedlich und entspannt verlaufen. In den Abend- und Nachtstunden habe es nur vereinzelt Körperverletzungen und Straftaten gegeben.