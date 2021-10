Nach Ansicht der Grünen im Weimarer Stadtrat ist der Infektionsschutz während des Zwiebelmarktes vernachlässigt worden. Der Sprecher Daniel Schmidt sagte, man habe eine sich deutlich zuspitzende Pandemielage. Dennoch habe man am vergangenen Wochenende in Weimar nur wenige Menschen mit Maske gesehen. Zugleich drängten sich auf den Plätzen, in der Schillerstraße und vor den Bühnen die Menschen ohne die Möglichkeit zur Einhaltung der Mindestabstände, so Schmidt. Vielen Besuchern sei die Maskenpflicht nicht einmal bewusst gewesen.

Viele Besucher des 368. Weimarer Zwiebelmarktes trugen keinen Mund-Nasen-Schutz. Bildrechte: dpa