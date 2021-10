Mit dem traditionellen Anschnitt eines Zwiebelkuchens beginnt am Freitag der Weimarer Zwiebelmarkt . Anders als im Vorjahr, als der Markt wegen Corona auf den historischen Kern reduziert wurde, wird wieder größer gefeiert - mit Bühnenprogramm, Stadtlauf, Weinfest, Gastronomie und Händlern.

Heldrunger Zwiebelbauer mit traditionellen Zwiebelzöpfen: Der Weimarer Zwiebelmarkt 2021 startet am Freitag. Bildrechte: dpa

Die Stände stehen aber nicht so dicht wie in Vor-Corona-Jahren. Den Kern im Zentrum der Stadt bilden traditionell rund 50 Heldrunger Zwiebelbauern, ortsansässige Händler und Gastronomen aus Weimar. Wegen der Pandemie gilt auf dem gesamten Marktgelände Maskenpflicht.

Die Stadt rät Gästen zur Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Wer dennoch mit dem Auto kommt, wird gebeten, auf dem P&R-Parkplatz in der Humboldtstraße zu parken. Von dort aus fahren Shuttle-Busse in die Innenstadt.

Weitere Parkplätze hat die Stadt nicht eingerichtet. Der sonst freigegebene Hermann-Brill-Platz unweit des Schwanseebades ist in diesem Jahr Caravans und Händlern vorbehalten. Die Stadt erwartet weitaus weniger Besucher als in den Jahren vor der Pandemie. Nach der Minimalausgabe im vergangenen Jahr mit 75.000 Gästen hoffen die Veranstalter in diesem Jahr jedoch auf mehr Zuspruch.