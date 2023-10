Bühne am Theaterplatz

14:00 bis 16:00 Uhr: 2Takt - Coverrock

16:00 bis 18:00 Uhr: Kani - Weimarer Rock'n'Roll-Urgestein

18:00 bis 20:00 Uhr: Liesa & The Lovefoundation . Rock'n'Roll & Party

20:00 bis 23:45 Uhr: Rambling Stamps - Coverrock von FooFighters bis Led Zeppelin

Hauptbühne auf dem Weimarer Markt

12 bis 12:30 Uhr: Traditioneller Anschnitt des Zwiebelkuchens

15 bis 19 Uhr: Collectiv - Musik, die gefällt

20 bis 23.45 Uhr: Bad Rock Five - Country, Rock aus Weimar

Bühne am Goetheplatz

18 bis 18:30 Uhr: Warm Up

18:30 bis 20 Uhr: U-Beats - Good Vibes, Power und Bass

20 bis 21:30 Uhr: Gentleman feat. Fia Silena: Club und Grooves, dazu Pop, Rock, Balladen

21:30 bis 22:45 Uhr: Envidee - Black, R'n'B mit Dancehall

22:45 bis 23:45 Uhr: Dia Plattenpussys - Techhouse, Vocals

Bühne am Frauenplan

12 bis 15 Uhr: Georg Schütz - Klassiker Rock & Pop

15:30 bis 19:30 Uhr: Sounds mit Hut: DJ Christian Ebert - DJ und Moderator

16:30 bis 17:15 Uhr: Sasch - akustische Livemusik aus Apolda

20 bis 23:34 Uhr: Ohne Zeh mit Bass - akustische Livemusik aus Apolda

Bühne am Platz der Demokratie

14 bis 16 Uhr: Pete Alderton - Singer & Songwriter aus Großbritannien

16:30 bis 18:30 Uhr: Riffler's Mam - Rockmusik der 90er aus Weimar

19:15 bis 21:15 Uhr: Krissy Matthews - Gitarrenvirtuose aus Großbritannien

ab 22 Uhr: TB Session Band - Das Beste aus den 70ern Brandenburg

Bühne am Herderplatz vor der Kirche

14:30 bis 16 Uhr: Feuerdorn - Mittelalterliche Spielmannskunst

16 bis 17 Uhr: The Sandsacks - irische und schottische Folk-Musik

17 bis 18:30 Uhr: Rothar - Fakir und Feuer

18:30 Uhr bis 20:30 Uhr: The Pitchers - Irish Folk Rock

20:30 Uhr bis 22 Uhr: The Sandsacks - irische und schottische Folk-Musik

22 bis 22:30 Uhr: Rothar - Fakir und Feuer

22 bis 23:45 Uhr: Käptn Harry & Musik aus dem Konservenkahn: Tanzbarer Deutschrock

Bühne am Herderplatz hinter der Kirche

12:30 bis 14 Uhr: Feuerreiner - Zauberei & Gaukelei

14 bis 15:30 Uhr: Lautnhals Gaukelei - Gaukler und Dummschwätzer

15:30 bis 16:30 Uhr: Feuerreiner - Zauberei & Gaukelei

16:30 bis 18:30 Uhr: Lautnhals Gaukelei - Gaukler und Dummschwätzer

18:30 bis 19:30 Uhr: Feuerdorn - Mittelalterliche Spielmannskunst

19:30 bis 20:30 Uhr: Lautnhals Gaukelei

20:30 bis 21 Uhr: Rothar - Fakir und Feuer

22 Uhr bis 23:45 Uhr: Feuerdorn - Mittelalterliche Spielmannskunst

Bühne Zwiebelalm

11 bis 14 Uhr: Offizieller Zwiebelalm-Start mit DJ Popeye

14 bis 18 Uhr: Falk Müller - Charts: Live und "unplugged"

18 bis 23:45 Uhr: Die Pfundskerle - Volkstümlich, urig, rockig

Jugendzwiebelmarkt-Bühne am Jakobskirchhof (Paula Palooza-Festival)

15 bis 15:30 Uhr: Sterneregen

16 bis 17 Uhr: Anika mit Zimt - Erfurter Liedermacherin

17:30 bis 18:45 Uhr: Ensemble Gavgav - Ambient, Folk, Minimal und New Music

19:15 bis 20:15 Uhr: No:la - Triphop mit Indie- und Synthpop

20:45 bis 22:10 Uhr: Kezia Editha Christy - Multi-Genre Band aus Leipzig

22:30 bis 23:45 Uhr: Robert Griese Trio - authentischer Jazz-Sound aus Weimar

Die Weimarer Innenstadt wird vom 13. bis 15. Oktober zum Zwiebelmarkt wieder rappelvoll. Bildrechte: IMAGO / Bild13

Weimarer Stadtlauf am Samstag

Der 32. Weimarer Stadtlauf findet am Sonnabend in der Innenstadt und an der Ilm statt. Die Kinderläufe zwischen 400 und 1.800 Meter beginnen ab 9:30 Uhr, der Kindergartenlauf über 350 Meter ist ab 11 Uhr am Weimarhallenteich geplant.

Der Lauf über 1,2 Kilometer startet 12:15 Uhr, die Staffelläufe über 2 x 5,5 Kilometer fangen 12:25 Uhr an. Der Hauptlauf ist auf 1.800 Startplätze, der Staffellauf auf 300 Staffeln begrenzt. Start und Ziel sind jeweils der Goetheplatz.

Weiter Infos zum Stadlauf finden Sie hier.

Bühne am Theaterplatz

10:30 bis 12 Uhr: Musikalischer Frühschoppen mit Regina Ross - Schlager, volkstümlich

12 bis 13 Uhr: Fashion Show "Konsumgesellschaft Weimar eg" -

13 bis 14 Uhr: D'Mützen - Gesang, Gitarre und Beat

14 bis 14:30 Uhr: Fashion Show "Konsumgesellschaft Weimar eg" -

14:30 bis 17:15 Uhr: D'Mützen - Gesang, Gitarre und Beat

17:15 bis 18 Uhr: Fashion Show "Konsumgesellschaft Weimar eg" -

18 bis 19 Uhr: Blitz - die Schlager Show

20 bis 22 Uhr: Mein Elba

22 bis 23:45 Uhr: Ragged Glee - Chartbreaker von sechs Thüringern

Hauptbühne auf dem Weimarer Markt

06:00 bis 06:30 Uhr: Eröffnung des 370. Weimarer Zwiebelmarktes mit Oberbürgermeister, Zwiebelkönigin, Zwiebelmönch, Zwiebelinchen und den Heldrunger Zwiebelbauern

10:00 bis 12:00 Uhr: Frühschoppen mit den Lindenberger Musikanten

12:30 bis 13:30 Uhr: 1. Thüringer Gugge-Musiker - Rasseln, Blecheimer, Kuhglocken mit Blasmusik

15:00 bis 19:00 Uhr: Rodeo - Country

20:00 bis 23:45 Uhr: Borderline - Rock, Pop und Rock'n Roll

Bühne am Goetheplatz

18 bis 19 Uhr: Warum Up

19 bis 19:30 Uhr: Antenne Thüringen Show mit Jens May und Alexander Küper

19:30 bis 20:30 Uhr: Antenne Thüringen Show - Allstars

20:30 bis 21:30 Uhr: Gentleman feat. Fia Silena: Club und Grooves, dazu Pop, Rock, Balladen

21:30 bis 22:30 Uhr: Antenne Thüringen Show - Allstars

22:30 Ihr bis 23:45 Uhr: Glockenbach - Electro und Pop

Bühne am Frauenplan

10 bis 13 Uhr: Orchester der Vereinsbrauerei Apolda - böhmische Weisen, Medleys, Hits

13:30 bis 17 Uhr: Der Mölli aus Gera - One Man Show - Oldies, Party, Country

17 bis 19:30 Uhr: Ehringsdorfer Musikanten - Stimmungs-, Blasmusik, Country, Rock

20 bis 23:45 Uhr: Music Train Liveband - Pop, Rock, Soul, Funk, Party

Bühne am Platz der Demokratie

10 bis 14:30 Uhr: Open Stage -

13 bis 14 Uhr: Cello Loop - Cello mit Loopmaschine und Witz

14:30 bis 16 Uhr: Between the Bars - Stimme, Gitarre, Cajon aus Weimar

16:30 bis 18:30 Uhr: W.Mitty Bluesband - Blues-Trio aus Thüringen

19:15 bis 21:15 Uhr: Rob Tognoni - tasmanische Teufel an der Gitarre

22 bis 23:45 Uhr: Purple Callas - Deep Purple Tribute aus Thüringen und Berlin

Bühne am Herderplatz vor der Kirche

10 bis 10:30 Uhr: Morgengeplänkel aller Akteure

10:30 bis 11:30 Uhr: Lautnhals Gaukelei - Gaukler und Dummschwätzer

11:30 bis 12:30 Uhr: Feuerdorn - Mittelalterliche Spielmannskunst

12:30 bis 13:30 Uhr: The Sandsacks - irische und schottische Folk-Musik

13:30 bis 14:30 Uhr: Lautnhals Gaukelei - Gaukler und Dummschwätzer

14:30 bis 15:30 Uhr: Feuerdorn - Mittelalterliche Spielmannskunst

15:30 bis 16:30 Uhr: The Sandsacks - irische und schottische Folk-Musik

16:30 bis 17:30 Uhr: Lautnhals Gaukelei - Gaukler und Dummschwätzer

16:30 bis 17:30 Uhr: Feuerdorn - Mittelalterliche Spielmannskunst

18:30 bis 20:30 Uhr: Bergfolk - Mittelalter, Folk, Gesellenlieder aus dem Harz

21:00 bis 23:00 Uhr: The Sandsacks - irische und schottische Folk-Musik

23:00 bis 23:45 Uhr: Käptn Harry & Musik aus dem Konservenkahn: Tanzbarer Deutschrock

Bühne am Herderplatz hinter der Kirche

10:30 bis 12:00 Uhr: Compania Chaotica - Mittelalter-Musik

12:00 bis 12:30 Uhr: Rothar - Fakir und Feuer

13:00 bis 15:00 Uhr: Compania Chaotica - Mittelalter-Musik

15:00 bis 15:30 Uhr: Rothar - Fakir und Feuer

16:30 bis 18:00 Uhr: Compania Chaotica - Mittelalter-Musik

18:00 bis 18:30 Uhr: Rothar - Fakir und Feuer

19:00 bis 20:00 Uhr: Lautnhals Gaukelei - Gaukler und Dummschwätzer

20:00 bis 21:30 Uhr: Feuerdorn - Mittelalterliche Spielmannskunst

21:30 bis 23:34 Uhr: Compania Chaotica - Mittelalter-Musik

Bühne Zwiebelalm

10:00 bis 14:15 Uhr: DJ Popeye - Gaudi und Musik

14:30 bis 17:00 Uhr: "Die anonymen Musikaliker" - Blasmusik

17:15 bis 18 Uhr: "Volle Paule - lang wie ein Aal" - Ballermann Hits aus Weimar

18:00 bis 23:45 Uhr: Holm & The Hardliners - regionale Coverband

Jugendzwiebelmarkt-Bühne am Jakobskirchhof (Paula Palooza-Festival)

15:00 bis 15:30 Uhr: Streetkids

15:40 bis 16:00 Uhr: Ten Sing Weimar - Christlicher Tanz, Chor, Solo und Band

16:20 bis 17:00 Uhr: Banda Popular

17:00 bis 18:00 Uhr: Samba Gruppe

18:20 bis 19:15 Uhr: Tillimary - Covermusik mit Boomwhackers und experimentellen Instrumenten

19:30 bis 20:30 Uhr: Presnack

20:30 bis 21:00 Uhr: Teeya Lamée - Alternative R’n’B/Neo-Soul

21:00 bis 22:15 Uhr: Internet Baby - Indie Pop mit 80er und New Wave

22:30 bis 23:45 Uhr: Robert Griese Trio - authentischer Jazz-Sound aus Weimar

Eisenbahnfest am Sonnabend